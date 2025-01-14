Лавров раскрыл детали расшифровки черных ящиков разбившегося самолета AZAL

Расшифровка черных ящиков разбившегося возле Актау самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL) не подтвердила выводы некоторых СМИ. Об этом на пресс-конференции сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«В расследовании состоялась специальная встреча в Бразилии, мы открыли черные ящики, их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования», — уточнил министр.

Лавров призвал не нагнетать атмосферу в медийном пространстве, используя данные, которая не подтверждаются сведениями бортовых самописцев.

Также глава МИД добавил, что структурированные отношения России и Азербайджана дают возможность оперативного решения любых вопросов после изучения всех фактов.

В пресс-службе российского МИД ранее назвали поддельным появившееся в интернете письмо Сергея Лаврова азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову о невозможности гарантировать безопасность полетов.