Сегодня 14:40 «Это как смерти в глаза посмотреть». Выжившая — о катастрофе в Актау Выжившая сравнила крушение самолета в Актау со взглядом смерти в глаза 0 0 0 Фото: Акимат Мангистауской области Эксклюзив

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Крушение самолета в Актау

Перед крушением лайнера Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines в Актау раздался громкий взрыв. Обстановку внутри самолета можно было сравнить со взглядом смерти в глаза, рассказала 360.ru выжившая пассажирка Кристина из Владивостока.

«Сначала мы услышали два взрыва, кто-то сказал, что это были птицы. Я посмотрела, но никакого дыма от двигателей не видела. Когда начинали входить в туман, самолет резко вывернул в небо, выпали маски. В них не было кислорода, произошла разгерметизация салона. Нам сказали надевать жилеты, мне пришлось его самой надувать», — поделилась она. Кристина не понимала, что происходит, ей было очень страшно. Экипаж заранее предупредил пассажиров о жесткой посадке.

Я закрыла иллюминатор, чтобы не видеть ничего, и сделала себе жесткую подушку из куртки. Слышу взрыв и понимаю, что сгорю, скорее всего. Это как в глаза смерти посмотреть. Кристина выжившая при авиакатастрофе в Актау

Нога женщины зацепилась за переднее кресло. Ее удалось высвободить только со второго раза, в самолете уже никого не было. «Вышла. Нас встречали кареты скорой помощи. До сих пор нет полного понимания, что произошло», — сказала пассажирка.

Кристина уточнила, что в самолете остались все ее личные вещи, в том числе паспорт. Врачи в Казахстане оказали женщине первую помощь, промыли раненую голову и переодели. Утром выживших россиян перевезли в Москву на самолете МЧС в больницу Пирогова. «Я недолго была в клинике, нужно было лететь домой во Владивосток. Ребенок ничего не знал о произошедшем, 28 декабря выписалась из больницы и пошла делать временный документ. Дома была 31 декабря, за 30 минут до боя курантов. Ребенок очень обрадовался», — рассказала она. Женщина добавила, что продолжает лечение после крушения и уже идет на поправку. «Чувствую себя получше. У меня осколочный ушиб левого пальца, рваная рана на ноге и рваная рана на лице. На лице почти сошло, слава Богу. Никому такое не пожелаю», — заключила Кристина. Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря 2024 года на территории Казахстана. Погибли 38 человек. Черные ящики воздушного судна отправили в Бразилию для изучения специалистами.