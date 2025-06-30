«Слабость до потери сознания». Мать пермской выпускницы рассказала о массовом отравлении

Мать пермской школьницы об отравлении: из 122 человек слегли не меньше половины

Симптомы отравления после празднования окончания школы в пермском банкетном зале White Hall проявились у половины гостей. Плохо стало как детям, так и взрослым. Об этом 360.ru рассказала мать пострадавшей ученицы Ольга.

Она пояснила, что всего в торжественном вечере приняли участие 122 человека, из которых 75 — выпускники четырех классов, а остальные — родители и преподавательский состав.

Ольга подчеркнула, что первые симптомы у дочери появились на следующие сутки, когда девочка пожаловалась на высокую температуру.

«Я сначала подумала, что она просто простыла. Дети выходили на улицу, а этот зал стоит на берегу Камы. Но ближе к вечеру другие родители сообщили, что у школьников начались жалобы на боли в животе. Тут я поняла, что это кишечная инфекция», — заявила мать школьницы.

Она добавила, что у ее дочери рвоты не было. Но девочка ощущала сильную слабость, из-за которой говорила, что готова потерять сознание. Это тяжелое состояние сопровождалось высокой температурой.

«Дочь лежала сутки, потом ей стало легче. Но даже на вручении аттестатов, спустя четыре дня, она оставалась бледной и слабой. Ее подруги тоже были без сил, поэтому все отказались от прогулки», — рассказала Ольга.

По ее словам, она не считает источником отравления испорченные продукты, потому что все ели одни и те же блюда, но кто-то слег с температурой, а для кого-то выпускной закончился без последствий. Поэтому это могли быть вирус или бактерия, которую каким-то образом разнесли.

Пермские следователи после массового отравления на выпускном вечере завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Краевое управление Роспотребнадзора после отбора проб и смывов добилось закрытия банкетного зала на время расследования.