Пермские школьники массово отравились на выпускном

Выпускники одной из школ Перми пожаловались на отравление после празднования окончания учебы в одном из ресторанов города. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка СК.

По данным ведомства, торжество прошло в банкетном зале в Ленинском районе города, где для молодых людей устроили большой банкет.

Криминалисты возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

В пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора отравление связали с кулинарной продукцией, которую ели выпускники школы. Специалисты уже отобрали пробы, а также назначили необходимые лабораторные исследования.

По данным издания ProPerm, Роспотребнадзор через суд добился закрытия банкетного зала.

Накануне посетители и работники супермаркета во Владивостоке массово отравились газом. Людей эвакуировали из здания, проводится проверка.