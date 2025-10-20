Скучающие подростки устроили погром на кладбище под Новосибирском

Подростки-вандалы повредили более 80 надгробий на кладбище под Новосибирском

Трое подростков устроили погром на кладбище в селе Заливино под Новосибирском. Сейчас в случившемся разбирается прокуратура Кыштовского района Новосибирской области.

По данным ведомства, развлекаться на кладбище приятели отправились 15 октября. От их рук пострадали около 80 надгробных памятников.

«По данному факту организована уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты поставили на контроль в прокуратуре района», — заявили в пресс-службе.

Также прокуратура даст оценку работе органов системы профилактики Кыштовского района.

Ранее пьяный вандал уничтожил более 50 надгробий на Кубани. Повредившего захоронения в станице Архангельской Тихорецкого района оперативно задержали и отправили под стражу.

Также в Хакасии злоумышленники похитили флаги с могил участников СВО, при этом сами захоронения оставили нетронутыми.