Пьяный вандал повредил более 50 надгробий на Кубани

На Кубани арестовали вандала, повредившего более 50 могил в Тихорецком районе

Вандала, устроившего погром на кладбище в станице Архангельской Тихорецкого района и повредившего более 50 могил, задержали и отправили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю.

Вычислить и поймать подозреваемого удалось по горячим следам. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Свои действия он объяснил тем, что был пьян.

Против вандала возбудили уголовное дело о надругательстве над местами захоронения. Ему грозят штраф, обязательные или исправительные работы либо арест до трех месяцев.

Ранее в октябре в Хакасии злоумышленники похитили флаги с могил участников специальной военной операции, при этом сами захоронения оставили нетронутыми.