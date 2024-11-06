Пьяный вандал повредил более 50 надгробий на Кубани

Вандала, устроившего погром на кладбище в станице Архангельской Тихорецкого района и повредившего более 50 могил, задержали и отправили под стражу. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Краснодарскому краю.
Вычислить и поймать подозреваемого удалось по горячим следам. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель. Свои действия он объяснил тем, что был пьян.
Против вандала возбудили уголовное дело о надругательстве над местами захоронения. Ему грозят штраф, обязательные или исправительные работы либо арест до трех месяцев.
Ранее в октябре в Хакасии злоумышленники похитили флаги с могил участников специальной военной операции, при этом сами захоронения оставили нетронутыми.
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