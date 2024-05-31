Поезд сошел с рельсов в метро Москвы. Есть пострадавшие

360.ru: несколько человек пострадали при ЧП в московском метро

На перегоне в Сокольнической линии метро поезд сошел с рельсов, после чего начался пожар. На место ЧП приехали первые бригады скорой помощи. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

По его словам, к месту происшествия следует порядка 10 бригад скорой помощи. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Источник добавил, что на перегоне станции метро загорелся вагон. Пожару присвоили второй ранг опасности.

На красной ветке московского метро нет движения поездов от «Университета» до «Парка Культуры», сообщили в департаменте транспорта. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

«Места действительно не хватает». Директор физмат-лицея в Сергиевом Посаде Макарова — о скором переезде

Главное — безопасность. Россиянам рассказали о форматах общения детей в Сети

Пятый раз подряд? Что будет с ключевой ставкой в июне

Цепной пес в Киеве. Какое разрешение Байден дал Зеленскому и зачем?

✂️Стрижемся по Луне. Когда в июне 2024 года можно идти к парикмахеру

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте