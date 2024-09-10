Скорую помощь не пропустили на территорию ТЦ во Владивостоке
Охрана ТЦ во Владивостоке потребовала от экипажа скорой помощи оплатить проезд
Охрана торгового центра во Владивостоке не пропустила машину скорой помощи, потребовав от экипажа деньги за проезд в зону платной парковки. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
Надзорное ведомство организовало проверку случившегося и позже пообещало дать принципиальную оценку.
По словам источника 360.ru, экипаж прибыл к торговому центру на вызов. Шлагбаум никто не открыл, хотя охрана ТЦ стояла на крыльце и видела ситуацию. На просьбы пропустить медиков реакции тоже не последовало.
Потом появился начальник службы безопасности и потребовал купить жетон, чтобы попасть на территорию. Подъехать к торговому центру врачи смогли только после того, как на улицу выбежал звонивший. Затем, по словам собеседника 360.ru, начальник службы безопасности стал угрожать, что не выпустит машину с территории.
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