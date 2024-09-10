Скорую помощь не пропустили на территорию ТЦ во Владивостоке

Охрана торгового центра во Владивостоке не пропустила машину скорой помощи, потребовав от экипажа деньги за проезд в зону платной парковки. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Надзорное ведомство организовало проверку случившегося и позже пообещало дать принципиальную оценку.

По словам источника 360.ru, экипаж прибыл к торговому центру на вызов. Шлагбаум никто не открыл, хотя охрана ТЦ стояла на крыльце и видела ситуацию. На просьбы пропустить медиков реакции тоже не последовало.

Потом появился начальник службы безопасности и потребовал купить жетон, чтобы попасть на территорию. Подъехать к торговому центру врачи смогли только после того, как на улицу выбежал звонивший. Затем, по словам собеседника 360.ru, начальник службы безопасности стал угрожать, что не выпустит машину с территории.

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