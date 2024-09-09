Пациента весом более 200 кг не смогли доставить в машину скорой в Москве

Источник 360.ru: мужчину весом около 240 кг не смогли госпитализировать в Москве

Пациента весом более 200 килограммов не смогли транспортировать из квартиры в карету скорой помощи. На помощь вызвали дополнительный экипаж медиков. Об этом 360.ru рассказал источник в экстренных службах.

Медики прибыли на вызов в Северное Измайлово. Во втором корпусе дома № 26 по Никитинской улице мужчине весом около 240 килограммов потребовалась помощь.

Помимо сахарного диабета, мужчина страдает от нарушения ритма сердца, лимфоцитоза и гангрены. Две недели назад его выписали из больницы. Из-за целого ряда заболеваний он не ходит, добавил собеседник 360.ru.

Ночью мужчина упал с кровати и не смог самостоятельно встать. Соцработник, который ухаживает за пациентом, застал его утром на полу. На тот момент мужчина уже хрипел, подчеркнул источник.

Прибывшая на место бригада медиков не смогла транспортировать пострадавшего. Они запросили дополнительный экипаж.