Скорая столкнулась с трактором и опрокинулась на Кубани. Четверо пострадали

В Успенском районе Кубани четыре человека пострадали в ДТП со скорой помощью

Водитель скорой помощи в Успенском районе Краснодарского края столкнулся с трактором и опрокинулся на левый бок. Об этом сообщил 360.ru источник.

Камера видеорегистратора записала, как водитель выезжает на встречную полосу, чтобы обогнать поворачивающий налево трактор, но задевает его и опрокидывается. Пострадали все, кто находился в скорой — водитель и один из фельдшеров сломали ребра, другой медработник получил сотрясение мозга, пациент, которого везли с инфарктом, лишился зуба. Экипаж отправили на лечение в Успенскую ЦРБ, больного — в Армавирскую городскую больницу.

Официальной информации о ДТП от правоохранительных органов региона пока не поступало.

Ранее в Оренбурге девочка родилась прямо в перевернувшейся скорой, которая везла ее маму в роддом, но по пути столкнулась с другой машиной, не уступившей дорогу.