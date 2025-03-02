В Оренбурге женщина родила в перевернувшейся машине скорой помощи

В Оренбурге машина скорой помощи попала в аварию и перевернулась. Из-за стресса у женщины, которую везли в больницу, прямо на месте ДТП родился ребенок. Об этом сообщил телеканал ОРТ .

Медики везли беременную из села Нежинка в оренбургский перинатальный центр. На одном из перекрестков легковой автомобиль не уступил дорогу, несмотря на включенные проблесковые маячки. От сильного удара скорая помощь перевернулась.

Из-за стресса у женщины усилились схватки. Фельдшеру Алексею Мокшину пришлось принять роды. Пока другая бригада, реанимационная, ехала к месту ДТП, девочка появилась на свет.

«Фельдшер оказал полную помощь. <…> Обтерли, переодели, укутали, потому что самое опасное осложнение — переохлаждение ребенка на этапе таких экстренных родов, тем более в полевых условиях», — рассказал фельдшер станции скорой помощи «Гагаринская» Александр Михайлов.

Женщина и дочь чувствовали себя хорошо. Через три дня они выписались из больницы.

Преждевременные роды случились у женщины из Узбекистана во время полета над Гренландией. Находившаяся на борту россиянка помогла ей родить сына.