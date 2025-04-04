Скорая перевернулась на юге Москвы после ДТП с иномаркой

Скорая помощь и Mercedes столкнулись на улице Донской. В результате пострадали два человека, находившиеся в медицинском спецавтомобиле сообщил источник 360.ru.
По его информации, после столкновения машина скорой перевернулась. Все обстоятельства случившегося уточняются.
Также сегодня в столице случилось еще одно ДТП — в поселении Внуковское. Легковая машина Lada врезалась в трактор на Боровском шоссе. Трактор получил существенные повреждения. На место ЧП прибыли полицейские и медики. Из-за происшествия перекрыли левую полосу движения в область.
Несколько дней назад ДТП случилось в Солнцеве недалеко от железнодорожной платформы Новопеределкино. Столкнулись автобус и автомобили такси и каршеринга. Пострадал ребенок.
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