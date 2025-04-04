Легковушка врезалась в трактор в Новой Москве

ДТП с участием легкового автомобиля и трактора произошло в поселении Внуковское Новомосковского административного округа. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, на Боровском шоссе в сторону области Lada врезалась в трактор и получила сильные повреждения. Все участники аварии на месте, разлива топлива не произошло.

На место ДТП прибыли правоохранители и скорая. Из-за аварии перекрыли левую полосу движения в область.

Несколько дней назад в Солнцеве столкнулись автобус и две легковушки. ДТП случилось недалеко от железнодорожной платформы Новопеределкино, пострадал маленький ребенок — он получил травму носа.