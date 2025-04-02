Три автомобиля столкнулись в Солнцеве. Пострадал ребенок

Источник 360.ru сообщил о ДТП с автобусом, такси и каршерингом в Солнцеве

Автобус и автомобили такси и каршеринга столкнулись в Солнцеве недалеко от железнодорожной платформы Новопеределкино. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

В столкновении пострадал ребенок в возрасте 1,8 года — у него травма носа. Других подробностей о ДТП пока не поступало. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее два человека пострадали при столкновении микроавтобуса, легковушки и рейсового автобуса на Центральной кольцевой автодороге к северу от деревни Захарово в Одинцовском городском округе. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автобуса, выехавший на перекресток на красный свет.