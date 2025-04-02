Три автомобиля столкнулись в Солнцеве. Пострадал ребенок

Автобус и автомобили такси и каршеринга столкнулись в Солнцеве недалеко от железнодорожной платформы Новопеределкино. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.
В столкновении пострадал ребенок в возрасте 1,8 года — у него травма носа. Других подробностей о ДТП пока не поступало. Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее два человека пострадали при столкновении микроавтобуса, легковушки и рейсового автобуса на Центральной кольцевой автодороге к северу от деревни Захарово в Одинцовском городском округе. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель автобуса, выехавший на перекресток на красный свет.
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 2 апреля
Коллектив из Подольска победил на всероссийском фестивале циркового искусства
ЦУР «Бизнес» помог компаниям в Химках и Лобне получить дополнительные мощности
Делегация из Мытищ посетила город-побратим Ангарск
Стали известны четыре опаснейшие ошибки тех, кто находит чужие банковские карты
Юная жительница Лобни стала лауреатом областного конкурса народного танца
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте