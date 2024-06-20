Ураган повалил в Москве более 700 деревьев и повредил свыше 300 машин
Бирюков: из-за урагана в Москве пострадали более 300 автомобилей
За время непогоды в Москве ветер повалил более 700 деревьев. Повреждения получили свыше 300 автомобилей, заявил РИА «Новости» заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он подчеркнул, что сотрудники городских службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья. Поврежденные конструкции демонтируют.
«Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений потребителей не допущено», — добавил собеседник агентства.
Говоря о последствиях проливного дождя, который обрушился на город вместе с шквалистым ветром, Бирюков обратил внимание, что подавляющий объем осадков сразу приняла водосточная сеть.
При необходимости оперативный пропуск воды обеспечивали специалисты, уточнил он. Благодаря этому затоплений во время урагана удалось избежать.
Неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до конца суток. Жителей призывают быть осторожными и по возможности не выходить на улицу.