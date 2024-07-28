Скончался сотрудник МЧС, спасавший людей из ямы с кипятком в Твери

МЧС: умер Кирилл Старостенко, спасавший жителей из ямы с кипятком в Твери

В ночь на 27 июля в петербургской больнице скончался сотрудник МЧС Кирилл Старостенко, спасавший людей из упавшего в яму с кипятком автомобиля в Твери. Спасатель получил серьезные ожоги, врачи боролись за его жизнь, но безуспешно. О смерти своего сотрудника МЧС сообщило в Telegram-канале .

ЧП произошло 17 июля на улице Арсения Степанова. В яму с кипятком провалился автомобиль с людьми. Прибывшие спасатели пытались вытащить их, но грунт обвалился под ними, два сотрудника регионального МЧС получили травмы при падении в яму. Начальник караула, 25-летний Кирилл Старостенко упал в кипяток.

«Кириллу было 25 лет, на его счету десятки спасенных жизней. Пожарные МЧС России скорбят о гибели боевого товарища», — написали в Telegram-канале ведомства.

Яма образовалась из-за прорыва трубы с горячей водой. Пассажиры и водитель автомобиля не пострадали.