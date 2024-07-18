Два сотрудника тверского МЧС пострадали, вытаскивая автомобиль из ямы с кипятком

В Твери два сотрудника регионального МЧС получили травмы, спасая пассажиров автомобиля, провалившегося в яму из-за коммунальной аварии в Твери. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На одной из городских улиц прорвало трубу с горячей водой. На проезжей части провалился грунт, и образовалась яма, в которую свалился легковой автомобиль с пассажирами.

Когда спасатели попытались подойти к автомобилю, грунт неожиданно просел и на обочине. Один из сотрудников МЧС потерял равновесие и упал в кипяток. Его коллега пришел на помощь, но и сам получил ожоги.

Люди, находившиеся в автомобиле, не пострадали.

В июне около 20 машин затопило кипятком из-за прорыва трубы на подземной парковке на севере Москвы.

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