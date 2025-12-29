Склевавшие перебродившие ягоды птицы замерзли насмерть в Одинцове

В жилом комплексе «Гусарская баллада» около 10 птиц опьянели от забродивших ягод и замерзли насмерть. Об этом сообщил 360.ru очевидец происшествия.

«Их нельзя было так оставлять — на лавке, без сознания. Они там пролежали всю ночь, видимо. Нужно было их отнести в тепло», — рассказал он.

По словам собеседника 360.ru, статьи, в которых рекомендуют не трогать птиц, не совсем точны — их не следует беспокоить весной или осенью, а вот зимой лучше помочь, перенеся в тепло, иначе птицы погибнут.

Ранее несколько уток погибли в реке Яуза из-за разлива маслянистого вещества, еще несколько пострадали и будут восстанавливаться в Московском зоопарке. Сотрудники Мосводостока устранили загрязнение, опасности больше нет.