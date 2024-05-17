Склад загорелся на 1-й Рупасовской улице в Мытищах | 360°

Эксклюзив 17 мая 2024, 20:34 Склад загорелся на 1-й Рупасовской улице в Мытищах Источник 360.ru: на 1-й Рупасовской улице в Мытищах загорелся склад

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Складское помещение загорелось на 1-й Рупасовской улице в Мытищах. В распоряжении 360.ru появилось видео пожара.

На кадрах видно, как от здания поднимаются клубы дыма. По данным источника 360.ru, на место выехали огнеборцы. Информации о пострадавших не поступало. Другие детали случившегося уточняются.

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Несколько дней назад в столице произошел пожар в общежитии воинской части на улице Бутлерова. В одной из комнат на 10-м этаже вспыхнули вещи жильцов и мебель. Из здания эвакуировались 20 человек.

До этого огонь охватил квартиру в районе Южное Тушино. Жертвой пожара стала пожилая женщина. Пламя распространилось на комнату и коридор.