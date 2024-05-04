Пожар вспыхнул в квартире в районе Южное Тушино, погибла женщина | 360°

Эксклюзив 04 мая 2024, 09:56 Пожар вспыхнул в квартире в районе Южное Тушино, погибла женщина Источник 360.ru: женщина погибла в пожаре на Штурвальной улице в Москве РИА «Новости»

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Пожар произошел в двухкомнатной квартире жилого дома № 7 на Штурвальной улице в районе Южное Тушино. В результате ЧП погибла женщина. Всего из пятиэтажного здания эвакуировали пять человек. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информация о ЧП поступила пожарным примерно в 23:15 3 мая. В одной из комнат квартиры загорелась мебель, произошло сильное задымление — из окон валил черный дым. По данным источника огонь распространился в коридоре и одной из комнат. Спасатели ликвидировали пожар и осмотрели соседние квартиры.

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По данным источника, экстренные службы присвоили пожару первый ранг опасности. Бригада медиков осмотрела пожилую хозяйку соседней квартиры и оказала первую помощь.

Пресс-служба подмосковной прокуратуры подтвердила, что в пожаре погибла женщина 1956 года рождения. Предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем, добавили в ведомстве.

Ранее пожар вспыхнул в одной из квартир на западе столицы. Огнеборцы спасли шесть человек, которые оказались заблокированы в помещениях. По данным источника, горел коридор и кухня квартиры. Площадь пожара составляла восемь квадратных метров.