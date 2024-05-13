Общежитие воинской части загорелось в Москве | 360°

13 мая 2024, 18:18
Общежитие воинской части загорелось в Москве
Источник 360.ru: пожар произошел в общежитии воинской части на улице Бутлерова
Пожар произошел в общежитии воинской части на улице Бутлерова в Москве вечером 13 мая. Подробности 360.ru сообщил источник.
Возгорание началось в одной из комнат на 10-м этаже. Как передал источник, вспыхнули личные вещи жильцов и мебель на двух квадратных метрах.
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Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Никто не пострадал. Причины пожара пока неизвестны.
Ранее пожар вспыхнул в квартире в районе Южное Тушино, погибла пенсионерка. В одной из квартир загорелась мебель, огонь охватил комнату и распространился на коридор.
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