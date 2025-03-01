Склад вспыхнул во Владимире

Утром в воскресенье, 1 марта во Владимире загорелся промышленный склад. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
ЧП произошло на улице Производственной, где вспыхнули два помещения на площади 3500 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет. Причины пожара выяснят специалисты.
Спасателям удалось локализовать распространение огня. На месте работают более 60 сотрудников и 16 единиц техники МЧС России.
Ранее семь человек спасли из горящего общежития в поселке Развилка Ленинского городского округа. Возгорание успешно потушили, никто не пострадал. В операции приняли участие 16 человек и четыре единицы техники.
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