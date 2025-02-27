Семь человек спасли из горящего общежития в Ленинском округе

Сотрудники «Мособлпожспаса» во вторник, 26 февраля, помогли выбраться из огня семерым человекам. Возгорание произошло в производственном общежитии в поселке Развилка Ленинского городского округа.

О пожаре утром сообщили очевидцы. Специалисты 213-й и 228-й частей прибыли на вызов и выяснили, что горит одна из комнат.

«С четвертого по третий этаж наблюдалась сильная концентрация дыма от продуктов горения, из-за чего некоторые люди не могли самостоятельно покинуть здание», — отметил первый заместитель начальника территориального управления № 14 Максим Чапкин.

По его словам, некоторые жители выбежали на лоджию в попытке спастись от пламени. Огнеборцы вывели из общежития 25 человек.

«Еще трех постояльцев, отрезанных от выхода дымом, эвакуировали с верхних этажей при помощи пожарной автолестницы", - уточнил спасатель.

Позже в других жилых помещениях обнаружили еще четырех человек, которые ждали помощи.

Благодаря слаженным действиям сотрудников «Мособлпожспаса» никто не пострадал. Возгорание успешно потушили. В операции принимали участие 16 человек и четыре единицы техники.