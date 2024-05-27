Склад вспыхнул на Каширском шоссе в Подмосковье

Источник 360.ru: в Подмосковье на Каширском шоссе загорелся склад

Фото: Pxhere

Склад вспыхнул в Московской области вечером 27 мая. Подробности сообщил источник 360.ru.

Пожар начался в комплексе на Каширское шоссе, 229. В открытых источниках указано, что это склад общего назначения класса B. Территория, на которой он расположен, — огорожена и находится под охраной.

Причины возгорания пока неизвестны. Информация о пострадавших не поступала. Пожарные уже выехали к месту происшествия.

Ранее мощный пожар произошел на штрафстоянке в Мытищах, огонь охватил девять машин. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

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