Склад вспыхнул на Каширском шоссе в Подмосковье

Склад вспыхнул в Московской области вечером 27 мая. Подробности сообщил источник 360.ru.
Пожар начался в комплексе на Каширское шоссе, 229. В открытых источниках указано, что это склад общего назначения класса B. Территория, на которой он расположен, — огорожена и находится под охраной.
Причины возгорания пока неизвестны. Информация о пострадавших не поступала. Пожарные уже выехали к месту происшествия.
Ранее мощный пожар произошел на штрафстоянке в Мытищах, огонь охватил девять машин. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.
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