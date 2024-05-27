«Разгорелся за секунды». Мощный пожар на штрафстоянке в Мытищах сняли на видео

Очевидица Татьяна: пожар на штрафстоянке в Мытищах разгорелся за секунды

Мощный пожар охватил штрафстоянку возле ЖК «Ярославский» в Мытищах. Очевидица Татьяна рассказала 360.ru, что пламя охватило около 10 машин. Ее соседи перед пожаром слышали несколько хлопков.

Возможного поджигателя женщина не видела. Есть предположение, что взорвались газовые баллоны — соседи слышали два хлопка до того, как началось возгорание.

«Он (пожар — при. ред.) очень быстро разгорелся, прямо за секунды. <…> Видела, что спасатели приехали. Около грузовика стоял мужчина, за этим всем наблюдал», — поделилась собеседница 360.ru.

Татьяна рассказала, что штрафстоянка пересекается с обычной парковкой. Там размещена в том числе строительная техника. По словам женщины, она видела рядом с ней какие-то канистры. Возможно, в них была воспламеняющаяся жидкость.

«Сверху так не рассмотреть, конечно, но очень много разных баночек», — добавила она.

Пожар потушили быстро — буквально за пять минут, отметила очевидица.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение на 105 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших. По данным министерства, загорелись девять легковушек. Причина пожара пока неизвестна.

Ранее в Подмосковье спрогнозировали четвертый класс пожарной опасности. В ближайшие дни температура в регионе поднимется до 26 градусов.