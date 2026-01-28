Склад с текстилем загорелся в Одинцове

В Подмосковье загорелся склад с текстилем, огонь охватил 1,8 тысячи квадратных метров площади. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Нежилое здание расположено на Можайском шоссе. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия. Официальная информация о возможных пострадавших пока не поступала.

«В Одинцове на 1,8 тысячи „квадратах“ горит склад с текстилем», — уточнили в ведомстве.

По словам одного из очевидцев, сначала появился дым, но никто не понял, что произошло.

«Как только дыма стало больше, все выбежали. Сработала пожарка, приехали пожарные. На протяжении этого времени пожар разошелся. От здания не осталось ничего», — рассказал он.