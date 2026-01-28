Склад с текстилем загорелся в Одинцове
В Подмосковье загорелся склад с текстилем, огонь охватил 1,8 тысячи квадратных метров площади. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«В Одинцове на 1,8 тысячи „квадратах“ горит склад с текстилем», — уточнили в ведомстве.
Нежилое здание расположено на Можайском шоссе. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия. Официальная информация о возможных пострадавших пока не поступала.
По словам одного из очевидцев, сначала появился дым, но никто не понял, что произошло.
«Как только дыма стало больше, все выбежали. Сработала пожарка, приехали пожарные. На протяжении этого времени пожар разошелся. От здания не осталось ничего», — рассказал он.
Ранее в поселке Горки Ленинские загорелась конюшня. Возгорание охватило площадь 2250 квадратных метров, люди не пострадали. Угрозы для лошадей тоже не было.
До этого в Калуге загорелся цех по утилизации пенопласта на бывшем заводе Volkswagen. Одна из версий возникновения пожара — короткое замыкание.