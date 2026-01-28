Пожар вспыхнул на бывшем заводе Volkswagen в Калуге

Загорелся бывший завод Volkswagen в Калуге, где сейчас собирают китайские автомобили Tenet (Chery). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По предварительной информации, горит цех по утилизации пенопласта. У пожара два очага, общая площадь возгорания — 300 квадратных метров. Сотрудников предприятия эвакуировали до прибытия пожарных.

Кадры охваченного огнем производственного помещения оказались в распоряжении 360.ru. Причины пожара пока неизвестны. По одной из версий, произошло короткое замыкание.

UPD. Пламя локализовали на площади в 700 квадратных метров.

Ранее мощный пожар произошел на предприятии в Истре. Возгорание локализовали на площади 3750 квадратных метров. Сотрудники завода вовремя эвакуировались, никто не пострадал.