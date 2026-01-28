Конюшня загорелась в Горках Ленинских на 2,2 тысячи квадратных метров

Кровля вспыхнула на конюшне в поселки Горки Ленинские на площади 2250 квадратных метров. Об этом сообщили в подмосковном управлении МЧС.

На месте работают 29 спасателей и 10 единиц техники. Пострадавших нет; по предварительным данным, лошадей в здании при возгорании не было.

Бывший арендатор здания Галина рассказала 360.ru, что загорелась не сама конюшня, а помещения с другой стороны комплекса. Самим животным угрозы нет.

«Сейчас тушат, но половине здания, я так понимаю, конец», — рассказала женщина о работе пожарных.

К 16:25 открытое горение удалось потушить.

Это уже не первый крупный пожар в Подмосковье за сегодня. В Истре загорелось промышленное предприятие на площади более 3,5 тысячи квадратных метров. При этом также обошлось без пострадавших.