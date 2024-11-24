Склад с пивом загорелся в крымском селе Константиновка

Пожар охватил здание пивного склада в крымском селе Константиновка. Пламя распространилось на площади в 200 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили, что в ходе тушения сотрудники вынесли из помещения семь 50-литровых пропановых баллонов. В горящем здании хранилась стеклянная тара, предназначенная для алкогольного напитка.

Пресс-служба опубликовала кадры с места происшествия, на которых видно, что практически все помещение объято огнем. Пожарные проводят тушение пламени.

Сегодня же стало известно о крупном пожаре, охватившем склад с емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей и автомобильной резиной в Барнауле. По данным пресс-службы МЧС, пламя распространилось на площади в 6000 квадратных метров. К тушению огня специалисты привлекли пожарный поезд.