В воскресенье, 24 ноября, склад с емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей и автомобильной резиной загорелся в Барнауле. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Возгорание распространилось в железобетонном здании на площади 6000 квадратных метров. К тушению привлекли 106 специалистов и 31 единица техники, в том числе пожарный поезд. Причина пожара уточняется, информация о пострадавших не поступала.
Ранее в Санкт-Петербурге квартира загорелась во время прибытия бригады скорой помощи на вызов для реанимации мужчины. Спасти хозяина жилья не удалось.
Экс-участник СВО помог бойцам вернуться к гражданской жизни через центр «Ясенки»
Мощный пожар на складе в Алтайском крае показали на видео
Крупная группировка ВСУ угодила в огневой мешок рядом с Купянском
Удар «Орешником» стал своевременным сигналом Западу
Россиянин отсудил 300 миллионов рублей за неработающий вентилятор в машине
Бойцы «Вагнера» погибли в Мали при нападении террористов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте