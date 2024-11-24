Мощный пожар на складе в Алтайском крае показали на видео

МЧС: склад с автомобильной резиной загорелся в Барнауле на 6000 кв. м

В воскресенье, 24 ноября, склад с емкостями из-под легковоспламеняющихся жидкостей и автомобильной резиной загорелся в Барнауле. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание распространилось в железобетонном здании на площади 6000 квадратных метров. К тушению привлекли 106 специалистов и 31 единица техники, в том числе пожарный поезд. Причина пожара уточняется, информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Санкт-Петербурге квартира загорелась во время прибытия бригады скорой помощи на вызов для реанимации мужчины. Спасти хозяина жилья не удалось.