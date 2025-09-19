Склад с лакокрасочными материалами загорелся в Тольятти на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Огонь угрожал перекинуться на соседнее здание, сейчас его удалось локализовать. Предположительно, никто не пострадал. На месте работают 62 специалиста и 22 единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

Ранее во Владивостоке сгорел одноэтажный склад стройматериалов. Частично обрушилась кровля. Площадь возгорания составила около 1000 квадратных метров. На месте работали 45 специалистов и 11 единиц техники. Спасателям удалось не пустить пламя на соседнее офисное здание. Пострадал один человек.