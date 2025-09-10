Крупный пожар разгорелся на складе стройматериалов в Приморье
Одноэтажное здание склада стройматериалов загорелось во Владивостоке. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба МЧС.
«Произошло частичное обрушение кровли. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров», — отметил представитель ведомства.
Он добавил, что к тушению возгорания привлекли 45 специалистов и 11 единиц техники. По его словам, спасатели локализовали пожар на площади 1000 «квадратов» и не допустили распространение огня на соседнее офисное здание.
Очевидица ЧП рассказала 360.ru, что в результате случившегося пострадал один человек.
«Насколько мне известно, на складах пластик, бумага и мебель. Одного человека пострадавшего вынесли оттуда», — отметила она.
