Склад с автозапчастями загорелся в Новосибирске | 360°

Важное 02 мая 2024, 12:06 Склад с автозапчастями загорелся в Новосибирске МЧС: в Новосибирске начался мощный пожар на складе с автозапчастями Пресс-служба МЧС

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В Новосибирске 2 мая загорелся склад с автозапчастями. Огонь охватил четыре тысячи «квадратов», сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Горит склад с автозапчастями на четырех тысячах квадратных метрах. На месте работают более 50 специалистов и 16 единиц техники», — передали в министерстве.

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Дальнейшая информация уточняется. Причины возгорания пока неизвестны. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее крупный пожар произошел в садовом некоммерческом товариществе в Забайкалье. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров, огонь охватил 30 строений и перешел на лесной массив.