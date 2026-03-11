Склад косметики вспыхнул в Казани

На складе в Казани вспыхнул пожар площадью три тысячи квадратных метров

Утром 11 марта склад на производстве парфюмерии и косметики загорелся в Казани. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

ЧП случилось в здании по улице Родины. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров, до прибытия спасателей из здания самостоятельно вышли 20 человек.

К работам привлекли 25 единиц пожарной техники и 84 сотрудника Казанского пожарно-спасательного гарнизона. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области загорелся склад с мукой. Площадь распространения огня составила порядка тысячи квадратных метров. Обошлось без пострадавших и погибших.