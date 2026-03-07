Под Нижним Новгородом загорелся склад с мукой

Крупный пожар произошел в Нижегородской области — в Володарске загорелось складское помещение с мукой. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Склад находится на улице Клубной. Когда на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, внутри здания уже горели мешки с мукой. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров.

К ликвидации возгорания привлекли шесть единиц техники и 19 сотрудников МЧС. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Тушение пожара продолжают.

В прокуратуре Нижегородской области сообщили, что взяли ситуацию на контроль. Ведомство следит за установлением всех обстоятельств происшествия и действиями служб, задействованных в ликвидации пожара.

В Новосибирской области при пожаре в частном доме погибли женщина и двое малолетних детей.