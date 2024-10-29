Жительница Москвы попала в больницу, выпив в баре 20 шотов с крепким алкоголем. Врачи борются за ее жизнь. Ситуацию прокомментировал 360.ru пиар-директор бара Петр Шекшеев.

Он сообщил, что, изучив видео с камер и опросив сотрудников, восстановил картину происшествия. Пострадавшая вместе с подругой отдыхала в баре и сначала заказала только по одному коктейлю, но затем, возможно, на спор, решила взять сет, в котором алкогольные напитки чередовались бы с безалкогольными.

«В меню бара такой позиции нет, однако девушка настаивала, и бармен не нашел аргументов ей отказать. Он попытался отговорить, сказать, что это для одной хрупкой девушки многовато, но девушка настаивала, сказала, что она такое уже выпивала», — рассказал Шекшеев.

Ей стало плохо примерно через 10 минут после последнего шота. Подруга и сотрудники бара вывели ее на улицу и вызвали скорую помощь. Шекшеев предположил, что девушка не впадала в кому, потому что следственные органы не запрашивали у бара никакой информации и не приходили с обысками.

«Очень просим ее и ее подругу связаться с нами. Если необходима наша помощь, мы с удовольствием ее окажем. Или же просто в следующий раз пригласим <…>, но не для того, чтобы перебирать с алкоголем, а для того, чтобы хорошо провести время. Потому что мы хотим, чтобы [к нам] люди приходили отдыхать, петь песни, веселиться, а не напиваться до состояния, когда нужно вызывать скорую», — подытожил собеседник 360.ru.

Ранее сообщалось, что после происшествия бар ввел лимит на количество шотов алкоголя, которое можно продать одному посетителю за вечер.