Москвичка выпила 20 шотов в баре и впала в кому

Москвичка тяжело пострадала после бурного отдыха в одном из столичном баров. По данным Mash , молодая девушка на спор выпила 20 шотов и в итоге попала в реанимацию.

По словам источника Telegram-канала, пострадавшая выпила два десятка рюмок с водкой, ромом, виски, текилой, абсентом и самбукой.

Бармен причем девушку даже не стал останавливать, а, наоборот, поощрял происходящее и снимал все на видео. В итоге, выпив все шоты, москвичка лишилась чувств.

На место вызвали скорую. Врачи больше часа пытались ее откачать на месте, но безрезультатно. Теперь медики борются за жизнь тусовщицы в больнице.

Источник Mash отметил, что после случившегося бар ввел лимит на количество алкоголя одному посетителю.