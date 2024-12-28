СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности после ЧП в Актау

После крушения пассажирского самолета в Актау Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Допрашиваются как гражданские, так и военные специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В настоящее время в Грозном работают два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана. Они сотрудничают с российскими коллегами. Кроме того, на месте катастрофы в районе города Актау активно взаимодействуют профильные службы России, Азербайджана и Казахстана.

Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и извинился после крушения самолета близ Актау. Стороны обсудили, что лайнер, который должен был прибыть по расписанию, неоднократно пытался совершить посадку в аэропорту Грозного. Но в это время дроны атаковали Грозный, Моздок и Владикавказ.

Ранее авиакомпания Azerbaijan Airlines решила приостановить рейсы в ряд российских городов. Самолеты не будут летать во Владикавказ, Саратов, Нижний Новгород, Сочи, Минеральные Воды, Уфу и Самару.