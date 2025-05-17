СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими в Сергиевом Посаде

Следствие в Сергиевом-Посаде возбудило уголовное дело по факту ДТП, в котором погибло четыре человека, а двое получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

«Возбуждено уголовное дело <…> [по статье] „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц“», — сообщили в ведомстве.

По информации подмосковной прокуратуры, ДТП произошло на 87-м километре автодороги М-8 «Холмогоры». Грузовой автомобиль КамАЗ столкнулся с микроавтобусом Mercedes. В результате аварии четыре пассажира микроавтобуса погибли на месте, водитель и еще один пассажир получили травмы и доставлены в больницу.

В Раменском произошло крупное ДТП с участием рейсового автобуса. Авария случилась на 36-м километре трассы М-5 «Урал». Грузовик столкнулся с легковушкой. Водители не успели выставить аварийный знак, и в машины влетел автобус. В результате автомобильной аварии пострадали 14 человек.