Появились фото смертельной аварии с грузовиком и микроавтобусом в Подмосковье

Два человека погибли, четверо пострадали в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Сегодня около 14:20 на 67-м километре автодороги М-8 „Холмогоры“ произошло попутное столкновение грузового автомобиля марки КамАЗ и микроавтобуса марки Mercedes», — уточнили в МВД.

В аварии погибли два человека, еще четверо получили травмы. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали аварии.