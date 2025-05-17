Появились фото смертельной аварии с грузовиком и микроавтобусом в Подмосковье

ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области

Два человека погибли, четверо пострадали в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Сегодня около 14:20 на 67-м километре автодороги М-8 „Холмогоры“ произошло попутное столкновение грузового автомобиля марки КамАЗ и микроавтобуса марки Mercedes», — уточнили в МВД.

В аварии погибли два человека, еще четверо получили травмы. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все детали аварии.

ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области

Ранее на МКАД случилась массовая авария из-за остановившейся машины. Погиб мотоциклист, который на полной скорости влетел в легковушку. По предварительным данным, авто остановилось из-за технической неисправности.

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