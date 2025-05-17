Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Раменском

По ее данным, грузовик столкнулся с легковушкой Kia. Водители не успели выставить аварийный знак, и в машины влетел автобус. Из-за ДТП пострадали 14 человек. Травмы получили водитель и пассажиры автобуса, в том числе двое несовершеннолетних.

Ранее МВД по Московской области сообщило о троих пострадавших.

В тот же день смертельная авария произошла в Нижегородской области — в городе Кстово служебный автомобиль полиции столкнулся с Lada Priora. Жертвой ДТП стал один человек, еще трое пострадали.