Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Раменском

Пресс-служба прокуратуры Московской области
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Крупное ДТП с участием рейсового автобуса произошло на 36-м километре трассы М-5 "Урал". Раменская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств аварии.

По ее данным, грузовик столкнулся с легковушкой Kia. Водители не успели выставить аварийный знак, и в машины влетел автобус. Из-за ДТП пострадали 14 человек. Травмы получили водитель и пассажиры автобуса, в том числе двое несовершеннолетних.

Ранее МВД по Московской области сообщило о троих пострадавших.

В тот же день смертельная авария произошла в Нижегородской области  — в городе Кстово служебный автомобиль полиции столкнулся с Lada Priora. Жертвой ДТП стал один человек, еще трое пострадали.

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