17 мая 2025 19:03 Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Раменском Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области
Крупное ДТП с участием рейсового автобуса произошло на 36-м километре трассы М-5 "Урал".
Раменская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств аварии.
По ее данным, грузовик столкнулся с легковушкой Kia. Водители не успели выставить аварийный знак, и в машины влетел автобус. Из-за ДТП пострадали 14 человек. Травмы получили водитель и пассажиры автобуса, в том числе двое несовершеннолетних.
Ранее МВД по Московской области сообщило
о троих пострадавших.
В тот же день смертельная авария
произошла в Нижегородской области — в городе Кстово служебный автомобиль полиции столкнулся с Lada Priora. Жертвой ДТП стал один человек, еще трое пострадали.
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