СК возбудил уголовное дело после схода лавины на туристов в Бурятии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после схода лавины на группу туристов в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Производство начали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ЧП произошло 24 апреля на перевале 26-го партийного съезда в горах Мунку-Сардык. Семь человек из незарегистрированной группы отправились к пику Конституции.

По данным ведомства, на туристов сошла лавина. Трое из них оказались в стороне, получили травмы, но смогли вызвать помощь по рации.

«Остальные члены группы, предположительно, остаются под снежной массой. Их местонахождение до настоящего времени не установлено», — заявили в СК.

Спасатели МЧС со всем необходимым оборудованием для поисково-спасательных работ уже выдвинулись к месту. Рядом находятся следователи — они проверяют обстоятельства гибели трех туристов в этом же районе.