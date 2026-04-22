Тела трех погибших туристов сняли с горы Мунку-Сардык в Бурятии

Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы сняли с горы Мунку-Сардык тела троих погибших туристов. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства ГО и ЧС республики.

Сейчас тела находятся у кафе «Белый Иркут», скоро на место должны прибыть сотрудники полиции и Следственного комитета.

Места, где погибли туристы, спасатели достигли накануне вечером. Однако работы осложнились непогодой: в горах дует сильный ветер и идет метель, из-за чего видимость была ограничена, а связь регулярно прерывалась.

Погибшие — туристы из Красноярска, две женщины и мужчина. Группа из 15 человек перед восхождением зарегистрировалась в МЧС.

Однако в какой-то момент несколько участников похода вышли к людям и передали записку о гибели товарищей. Что с ними случилось, пока неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело.