Число жертв отравления самогоном в Ленобласти выросло

Число жертв суррогатного алкоголя с метанолом, произведенного в Ленинградской области, увеличилось до 46 человек. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах региона.

К 3 октября в Ленинградской области от суррогатного алкоголя умер 41 человек.

«По данным на вечер понедельника, 13 октября, 46 человек скончались от отравления метанолом при употреблении суррогатной алкогольной продукции», — сказал собеседник агентства.

В ходе расследования трех уголовных дел о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленинградской области были задержаны 14 подозреваемых. Позже арестовали еще троих. Это люди, которые связаны с компанией, хранившей изъятую алкогольную продукцию в Тосненском районе.

Им избрали меру пресечения в виде ареста. По данным следствия, подозреваемые организовали каналы сбыта опасного для жизни и здоровья спиртосодержащего продукта в Кингисеппском и Волосовском районах. Товар хранился на складе.

В Москве задержаны еще двое подозреваемых из числа руководства и владельцев коммерческой организации, которая занималась хранением изъятой из оборота спиртосодержащей продукции в Тосненском районе. Следователи СК России продолжают расследование.