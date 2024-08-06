СК возбудил дело по факту взрыва в многоэтажном доме на западе Москвы

ГСУ СК России по г. Москве

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины и взрыва в многоквартирном доме на западе города. Об этом сообщил Telegram-канал столичного главка СК России.

В рамках уголовного дела следователям предстоит выяснить обстоятельства смерти москвича.

В пресс-службе ранее сообщали о «хлопке неизвестного предмета», который произошел в одном из домов на улице Артамонова. Взрыв прогремел не из-за утечки бытового газа.

Причиной взрыва стала детонация неизвестного устройства. Погибшим оказался 62-летний пенсионер, его тело нашли в одной из комнат квартиры. Жена погибшего отказалась общаться со СМИ.