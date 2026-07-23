СК сообщил подробности взрыва газа в Егорьевске

СК: взрыв газа в Егорьевске произошел в квартире на третьем этаже

Взрыв газовоздушной смеси в Егорьевске произошел в квартире на третьем этаже, хозяин скончался. Об этом сообщила пресс-служба СК по Московской области.

В ведомстве отметили, что криминалисты и следователи приступили к осмотру места происшествия.

«Установлено, что хлопок произошел в одной из квартир на третьем этаже дома. Хозяин квартиры скончался, есть пострадавшие», — заявили в СК.

Правоохранители проводят допросы, планируется назначение судебно-медицинских и взрывотехнической экспертиз, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Прокуратура Московской области сообщала, что после сразу взрыва троим пострадавшим оказали помощь на месте и еще троих жильцов доставили в больницу.. Следственный комитет региона по факту происшествия воздбудил уголовное дело, на месте работают экстренные службы.