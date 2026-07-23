Прокуратура сообщила о шести пострадавших при взрыве газа в Егорьевске

Прокуратура: после взрыва в Егорьевске помощь врачей потребовалась шести жильцам

В результате взрыва газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме в Егорьевске троих жильцов доставили в больницу и еще троим оказали помощь на месте. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«В результате три человека госпитализированы с отравлением угарным газом и ожогами, еще троим жильцам дома помощь оказана на месте», — заявили в надзорном ведомстве.

На месте происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб работает Егорьевский городской прокурор Алексей Савельев.

Городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту взрыва, добавили в ведомстве.

ЧП произошло ранее в четверг в 1-м микрорайоне Егорьевска. Экстренные службы уже ликвидировали открытое горение в доме, сообщало региональное МЧС.