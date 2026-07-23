В Егорьевске ликвидировали открытое горение после взрыва газа в жилом доме
МЧС: в Егорьевске ликвидировали горение после хлопка газа в доме
Спасатели МЧС России ликвидировали открытое горение после хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в Егорьевске. Об этом сообщила пресс-служба главка ведомства по Подмосковью.
ЧП произошло в многоквартирном доме в 1-м микрорайоне.
«Прибывшие пожарно-спасательные подразделения Егорьевского гарнизона локализовали возгорание на площади 60 квадратных метров. В 9:50 ликвидировано открытое горение», — заявили в МЧС.
Звено газодымозащитной службы спасло из дома трех человека. Всего спасатели эвакуировали 28 жильцов, в том числе семь детей.
«К сожалению, трое пострадавших. К ликвидации привлекли 27 человек и девять единиц техники», — добавили в ведомстве.
Прокуратура Московской области в телеграм-канале добавила, что трех пострадавших доставили в больницы с отравлением угарным газом и ожогами, еще троим жильцам оказали помощь на месте.
Следственный комитет по Московской области по факту ЧП завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщила пресс-служба ведомства. На месте работают криминалисты, устанавливают обстоятельства происшествия.
По информации ТАСС, в причиной ЧП стал взрыв газового баллона.
Ранее в доме в поселке Текстильщиков в Забайкальском крае произошел взрыв при ремонте холодильника. Ударная волна повредила стену.