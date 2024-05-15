СК раскрыл в Подмосковье преступную схему легализации мигрантов | 360°

Происшествия 15 мая 2024, 11:53 СК раскрыл в Подмосковье преступную схему легализации мигрантов СК: в Подмосковье задержали 15 фигурантов дела о незаконной миграции

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Мигранты из Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана незаконно получали в Московской области российское гражданство с помощью сотрудника миграционной службы УМВД Домодедово. Об этом заявили в пресс-службе СК по региону.

Против сотрудника миграционной службы возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции, указали в ведомстве. Иностранцы платили злоумышленнику от 400 до 700 тысяч рублей за паспорт. По делу о незаконной миграции правоохранители задержали 15 человек.

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«В настоящее время в отношении четырех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 11 человек находятся под подпиской о невыезде», — отметили в ведомстве.

По месту жительства подозреваемых провели обыски, правоохранители изъяли мобильные телефоны и фальшивые документы.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в квартире жителя Москвы без его ведома незаконно прописали восемь иностранцев. Мужчина узнал об этом, когда восстановил доступ к своему аккаунту на Госуслугах.