Москвич узнал о регистрации человек в квартире после восстановления пароля от «Госуслуг» | 360°

Общество 05 мая 2024, 15:29 Москвич узнал о регистрации человек в квартире после восстановления пароля от «Госуслуг» Baza: в квартире москвича без его ведома прописали 8 человек через «Госуслуги» РИА «Новости»

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Житель Москвы забыл пароль от «Госуслуг» и не мог восстановить доступ к своему аккаунту. В МВД мужчина выяснил, что в его квартире прописали восемь иностранных граждан, сообщил Telegram-канал Baza.

Москвич не мог пройти двухфакторную идентификацию для входа в свою учетную запись на сервисе «Госуслуги» и обратился в полицию и банк. В итоге мужчина восстановил доступ к аккаунту и узнал, что часть данных его паспорта оказалась сфальсифицирована — отличались дата и адрес регистрации.

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В личном кабинете «Госуслуг» москвич также обнаружил заявление неизвестного гражданина Киргизии на регистрацию по его адресу. В полиции он выяснил, что в квартире злоумышленники уже прописали восемь иностранцев. По факту случившегося в МВД начали проверку.

Ранее в фиктивной регистрации мигрантов обвинили пенсионерку из Ижевска. Женщину заподозрили в том, что она за деньги прописала в своем жилье шестерых граждан Узбекистана.